Трупы матери и сына нашли в запертой изнутри квартире в Нефтяниках

Накануне в квартире, расположенной в Советском округе Омска, обнаружены тела двух людей – 63-летней женщины и ее 32-летнего сына. Об этом сообщили ИА «Город55» в пресс-службе УМВД России по городу Омску.
Как выяснилось, после того, как пострадавшие перестали выходить на связь, в полицию обратился еще один сын женщины. Запертую изнутри квартиру, расположенную на улице Бородина, вскрыли полицейские, где и обнаружили тела двух человек.
«На телах женщины и мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти, поэтому о причинах пока говорить рано. Этим займутся соответствующие службы», - отметили в городском УМВД России.
В настоящий момент идет выяснение обстоятельств этого происшествия.
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Источник: ИА «Город55»