Три девушки напали на туриста в Омске, забрав у него iPhone 7

Потерпевший был доставлен в отдел полиции, где рассказал, в каком направлении скрылись девушки. Спустя 10 минут во дворе одного из домов удалось задержать схожую по приметам девушку, позже были задержаны остальные подозреваемые, ими оказались жительницы Омска возрастом от 15 до 17 лет, которые прежде неоднократно привлекались к ответственности за нарушение общественного порядка и участие в драках.