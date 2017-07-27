Три девушки напали на туриста в Омске, забрав у него iPhone 7

В Омске три несовершеннолетние девушки совершили уличный грабеж, похитив у жителя Краснодарского края смартфон iPhone 7. К росгвардейцам на улице с заявлением об ограблении обратился мужчина, сообщивший, что является жителем Краснодарского края и ездит по городам для реализации мобильных телефонов.
Находясь на улице Севастопольская, мужчина предлагал желающим iPhone 7. Желание приобрести смартфон изъявили три девушки, одна из которых попросила передать ей гаджет для осмотра. Взяв мобильное устройство в руки, все трое пустились в бегство, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.
Потерпевший был доставлен в отдел полиции, где рассказал, в каком направлении скрылись девушки. Спустя 10 минут во дворе одного из домов удалось задержать схожую по приметам девушку, позже были задержаны остальные подозреваемые, ими оказались жительницы Омска возрастом от 15 до 17 лет, которые прежде неоднократно привлекались к ответственности за нарушение общественного порядка и участие в драках.
Задержанные своей вины не отрицали. Смартфон iPhone 7 был возвращен владельцу. Органами внутренних дел проводится проверка.
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Источник: ИА «Город55»