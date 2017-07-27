Город55
ГлавноеВсе новости

Три девушки напали на туриста в Омске, забрав у него iPhone 7

27 июля 2017, 20:16
Проводится проверка.

В Омске три несовершеннолетние девушки совершили уличный грабеж, похитив у жителя Краснодарского края смартфон iPhone 7. К росгвардейцам на улице с заявлением об ограблении обратился мужчина, сообщивший, что является жителем Краснодарского края и ездит по городам для реализации мобильных телефонов.

Находясь на улице Севастопольская, мужчина предлагал желающим iPhone 7. Желание приобрести смартфон изъявили три девушки, одна из которых попросила передать ей гаджет для осмотра. Взяв мобильное устройство в руки, все трое пустились в бегство, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.

Потерпевший был доставлен в отдел полиции, где рассказал, в каком направлении скрылись девушки. Спустя 10 минут во дворе одного из домов удалось задержать схожую по приметам девушку, позже были задержаны остальные подозреваемые, ими оказались жительницы Омска возрастом от 15 до 17 лет, которые прежде неоднократно привлекались к ответственности за нарушение общественного порядка и участие в драках.

Задержанные своей вины не отрицали. Смартфон iPhone 7 был возвращен владельцу. Органами внутренних дел проводится проверка.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31