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Сотрудницы аэропорта в Омске воровали у пассажиров продукты

27 июля 2017, 21:08
Возбуждено уголовное дело.

В Омске в отношении трех работниц – экспедитора бортового питания и двух фасовщиц – одной из организаций авиационного комплекса, подозреваемых в хищении продуктов, возбуждены уголовные дела.

Установлено: сотрудницы часть оставшихся продуктов питания после смены сложили в личные сумочки, а часть спрятали под одежду. Работники службы безопасности на контрольно-пропускном пункте при проверке сумок на рентгенотелевизионной установке обнаружили схожие с продуктами предметы, сообщает пресс-служба УТ МВД России по Омской области.

Работники охраны вызвали транспортную полицию. При личном досмотре под одеждой и в дамских сумках сотрудники обнаружили и изъяли ветчину, сыр, растительное масло, колбасы и многое другое. Женщины в хищении сознались.

Кроме того, эти работницы уже подвергались административному наказанию за совершение мелкого хищения, когда в ноябре 2016 года они также вынесли с территории аэропорта продукты.

В настоящее время по ст.30 ч.1 ст.158 УК РФ в отношении женщин расследуется уголовное дело. Работницам грозит до одного года лишения свободы.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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