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Сотруднице омского банка за хищение со счетов 660 тыс грозит 6 лет

27 июля 2017, 15:19
Ведется расследование.

Следователи Горьковского отделения МВД России начато расследование уголовного дела по факту мошенничества в отношении клиентки финансовой организации.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России, в преступлении подозревается бывшая сотрудница одного из филиалов банка в горьковском районе. С заявлением о хищении с расчетных счетов финансовой организации более 600 тысяч рублей в правоохранительные органы обратился представитель филиала банка. Под подозрение следователей попала 36-летняя женщина, которая работала в банке в должности менеджера. Следователями предварительно установлено, что на протяжении полутора лет – с июля 2015 года по ноябрь 2016 года - 36-летняя менеджер банка, подделывая подписи клиентки в соответствующих банковских документах, похищала денежные средства, общая сумма которых составила 664 тысячи рублей.

В настоящее время полицейские продолжают вести расследование данного уголовного дела, в соответствии с нормами российского законодательства экс-менеджеру банка грозит лишение свободы на срок до 6 лет.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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