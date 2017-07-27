Сотруднице омского банка за хищение со счетов 660 тыс грозит 6 лет

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МВД России, в преступлении подозревается бывшая сотрудница одного из филиалов банка в горьковском районе. С заявлением о хищении с расчетных счетов финансовой организации более 600 тысяч рублей в правоохранительные органы обратился представитель филиала банка. Под подозрение следователей попала 36-летняя женщина, которая работала в банке в должности менеджера. Следователями предварительно установлено, что на протяжении полутора лет – с июля 2015 года по ноябрь 2016 года - 36-летняя менеджер банка, подделывая подписи клиентки в соответствующих банковских документах, похищала денежные средства, общая сумма которых составила 664 тысячи рублей.