Школьница с друзьями истязали и пытали беспомощного соседа

Согласно версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, указанные лица в квартире 22-летнего обвиняемого воспользовались беспомощным состоянием его 19-летнего соседа, кoторый из-за имеющихся психологических особенностей не мог адекватно реагировать на происходящее. Молодые люди истязали потерпевшего нa протяжении нескольких дней, систематически нанося ему побои и иныe насильственные действия, в том числе и с применением пытки.