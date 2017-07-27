Схема движения общественного транспорта в Омске будет изменена

Из-за перекрытия центра города 30 июля с 11 до 15 часов изменится и схема движения общественного транспорта. Напомним, что Соборная площадь, а также ряд прилегающих к ней улиц будет перекрыта для всех видов транспорта – это связано с проведением шествия, приуроченного к празднованию Дня Крещения Руси.