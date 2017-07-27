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Схема движения общественного транспорта в Омске будет изменена

27 июля 2017, 18:35
Шествие на Соборной площади.

Из-за перекрытия центра города 30 июля с 11 до 15 часов изменится и схема движения общественного транспорта. Напомним, что Соборная площадь, а также ряд прилегающих к ней улиц будет перекрыта для всех видов транспорта – это связано с проведением шествия, приуроченного к празднованию Дня Крещения Руси.

Так, по данным пресс-службы городского департамента, 30 июля движение общественного транспорта будет организовано по-новому.

Троллейбусы под номерами 2 и 4 с 11 до 15 часов ходит не будут.

Автобусы под номерами 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109 и 110 , которые следуют из Нефтяников и Левобережья в направлении центра города с улицы Красный путь пойдут по следующим улицам: Орджоникидзе, Фрунзе, Гусарова и Гагарина; обратно с улицы Гагарина по улицам: Гусарова, Булатова.

Аналогичная схема движения будет и у автобусов под номером 63.

Транспорт, следующий по метромосту, пойдет по улицам Фрунзе, Гусарова, Гагарина, и обратно – по улицам Гусарова и Булатова – это автобусы под номерами 23,24 и 95.

Автобусы из Амура (32,46,51,72 и 79) с улицы Герцена последуют по улицам Фрунзе, Гусарова и Гагарина, обратно – по улицам Гусарова и Булатова.

Кроме этого, отмечается, что посадка пассажиров автобусов, следующих по маршруту номер 34, будет осуществляться на остановке «Улица Фрунзе».

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Транспорт#Главное#Город
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