Схема движения общественного транспорта в Омске будет изменена

Из-за
Так, по данным пресс-службы городского департамента, 30 июля движение общественного транспорта будет организовано по-новому.
Троллейбусы под номерами 2 и 4 с 11 до 15 часов ходит не будут.
Автобусы под номерами 20, 22, 33, 59, 69, 73, 109 и 110 , которые следуют из Нефтяников и Левобережья в направлении центра города с улицы Красный путь пойдут по следующим улицам: Орджоникидзе, Фрунзе, Гусарова и Гагарина; обратно с улицы Гагарина по улицам: Гусарова, Булатова.
Аналогичная схема движения будет и у автобусов под номером 63.
Транспорт, следующий по метромосту, пойдет по улицам Фрунзе, Гусарова, Гагарина, и обратно – по улицам Гусарова и Булатова – это автобусы под номерами 23,24 и 95.
Автобусы из Амура (32,46,51,72 и 79) с улицы Герцена последуют по улицам Фрунзе, Гусарова и Гагарина, обратно – по улицам Гусарова и Булатова.
Кроме этого, отмечается, что посадка пассажиров автобусов, следующих по маршруту номер 34, будет осуществляться на остановке «Улица Фрунзе».
Источник: ИА «Город55»