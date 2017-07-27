Город55
ГлавноеВсе новости

Разрушающуюся 5-этажку в Омске отремонтируют за 7 млн рублей

27 июля 2017, 17:29
Средства регионального резервного фонда.

Начавшую разрушаться в мае текущего года пятиэтажку начнут ремонтировать совсем скоро – на ее ремонт из резервного фонда Омской области выделены денежные средства в размере 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного министерства строительства и ЖКК.

Стоит напомнить, что в 11 мая 2017 года на пятом этаже дома, расположенного по улице 50 лет Профсоюзов, 57Б, выпала кирпичная кладка. До сих пор администрацией города Омска вопрос о ремонте не был решен, поэтому по решению губернатора Виктора Назарова денежные средства будут выделены из резервного фонда.

По представленному в министерство сметному расчету в аварийной 5-этажке необходимо демонтировать железобетонные плиты, переложить кирпичи продольных стен верхнего этажа, а также усилить несущие конструкции, восстановить кровлю и отделку помещений. Общая сумма выполненных работа исчисляется в 6,9 миллионов рублей.

Отмечается, что проект распоряжения о выделении необходимой суммы из фонда будет направлен на рассмотрение в Правительство Омской области. В случае принятия положительного решения, денежные средства из резервного фонда поступят на счет городской администрации, только потом начнутся восстановительные работы.

Фото: Андрей Кутузов

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Недвижимость#Главное#События#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31