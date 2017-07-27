Разрушающуюся 5-этажку в Омске отремонтируют за 7 млн рублей

Начавшую разрушаться в мае текущего года пятиэтажку начнут ремонтировать совсем скоро – на ее ремонт из резервного фонда Омской области выделены денежные средства в размере 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного министерства строительства и ЖКК.
Стоит напомнить, что в 11 мая 2017 года на пятом этаже дома, расположенного по улице 50 лет Профсоюзов, 57Б, выпала кирпичная кладка. До сих пор администрацией города Омска вопрос о ремонте не был решен, поэтому по решению губернатора Виктора Назарова денежные средства будут выделены из резервного фонда.
По представленному в министерство сметному расчету в аварийной 5-этажке необходимо демонтировать железобетонные плиты, переложить кирпичи продольных стен верхнего этажа, а также усилить несущие конструкции, восстановить кровлю и отделку помещений. Общая сумма выполненных работа исчисляется в 6,9 миллионов рублей.
Отмечается, что проект распоряжения о выделении необходимой суммы из фонда будет направлен на рассмотрение в Правительство Омской области. В случае принятия положительного решения, денежные средства из резервного фонда поступят на счет городской администрации, только потом начнутся восстановительные работы.
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"