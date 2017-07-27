Разрушающуюся 5-этажку в Омске отремонтируют за 7 млн рублей

Стоит напомнить, что в 11 мая 2017 года на пятом этаже дома, расположенного по улице 50 лет Профсоюзов, 57Б, выпала кирпичная кладка. До сих пор администрацией города Омска вопрос о ремонте не был решен, поэтому по решению губернатора Виктора Назарова денежные средства будут выделены из резервного фонда.