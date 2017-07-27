Предупреждение о шторме: сильнейшие ливни с ветром до 23 м/с

Подразделения МЧС уже переведены в режим повышенной готовности. Местами в Омской области 27 и 28 июля ожидаются очень сильные ливни, грозы, град, а также ветер с порывами до 18-23 м/с. Неблагоприятные метеоусловия могут спровоцировать возникновение ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.