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Предупреждение о шторме: сильнейшие ливни с ветром до 23 м/с

27 июля 2017, 09:49
Предупреждение о шторме: сильнейшие ливни с ветром до 23 м/с

Ухудшение погодных условий.

Синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Омского региона на сегодняшний и завтрашний дни, 27 и 28 июля.

Подразделения МЧС уже переведены в режим повышенной готовности. Местами в Омской области 27 и 28 июля ожидаются очень сильные ливни, грозы, град, а также ветер с порывами до 18-23 м/с. Неблагоприятные метеоусловия могут спровоцировать возникновение ЧС, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

Мокрое дорожное полотно и размытие дорог могут спровоцировать рост числа ДТП, а также автомобильные пробки. Отмечается, что ожидаемая непогода способна нарушить работу ЖКХ, объектов связи и энергетики, а также грозит увеличением случаем травматизма среди людей.

Порывы ветра жителям региона советуют пережидать в помещении. А при нахождении на улице рекомендуется не стоять под балконами и держаться подальше от металлических конструкций, рекламных щитов и деревьев, которые способны рухнуть.

Обращается внимание на тот факт, что грозовые явления способны не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить людям.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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