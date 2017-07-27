Поездка в такси обошлась омичу в 70 тысяч рублей

Позже второй пассажир был задержан полицейскими по месту жительства на улице Островская. Сотрудники полиции установили, что именно давний знакомый потерпевшего похитил имущество: мобильный телефон и планшет он сдал в ломбард, а с банковской карты, где был указан пин-код, снял все имевшиеся деньги.