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Поездка в такси обошлась омичу в 70 тысяч рублей

27 июля 2017, 16:42
Возбуждено уголовное дело.

В Омске 19-летнему молодому человеку, проживающему в Кировском округе, поездки в такси обошлась в 70 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что потерпевший лишился крупной суммы денежных средств после того, как оставил свой рюкзак в такси. В тот день молодой человек вместе со своим знакомым возвращался из санатория, отсутствие вещей он обнаружил лишь дома, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Позже второй пассажир был задержан полицейскими по месту жительства на улице Островская. Сотрудники полиции установили, что именно давний знакомый потерпевшего похитил имущество: мобильный телефон и планшет он сдал в ломбард, а с банковской карты, где был указан пин-код, снял все имевшиеся деньги.

В отношении 18-летнего омича по ч.2 ст.158 УК РФ (кража) возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.

Полиция напоминает омичам, что для предотвращения кражи с банковской карты денег нельзя указывать на них какие-либо данные, в том числе пин-код.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Происшествия#Город
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