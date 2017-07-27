Под Омском найдено тело мужчины, превратившееся в мумию

Владелец одного из полей в Азовском районе утром 26 июля обнаружил среди колосьев пшеницы мумифицированное тело неизвестного мужчины.
Как сообщили ИА «Город55» в СУ Следственного комитета РФ по Омской области, тело мужчины пролежало в поле более месяца. За это время оно успело высохнуть на солнце и стало напоминать мумию.
На данный момент, следствие устанавливает личность неизвестного мужчины. Предполагается, что им может оказаться пропавший более месяца назад житель Одесского района.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»