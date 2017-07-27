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Под Омском найдено тело мужчины, превратившееся в мумию

27 июля 2017, 18:02
Следователи устанавливают личность мужчины.

Владелец одного из полей в Азовском районе утром 26 июля обнаружил среди колосьев пшеницы мумифицированное тело неизвестного мужчины.


Как сообщили ИА «Город55» в СУ Следственного комитета РФ по Омской области, тело мужчины пролежало в поле более месяца. За это время оно успело высохнуть на солнце и стало напоминать мумию.


На данный момент, следствие устанавливает личность неизвестного мужчины. Предполагается, что им может оказаться пропавший более месяца назад житель Одесского района.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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