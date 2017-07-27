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Пенсионерка отдала псевдоврачам четверть миллиона

27 июля 2017, 16:01
Ведется поиск подозреваемых.

В Омске телефонные мошенники в очередной раз обманули доверчивую пенсионерку. Потерпевшая перевела на счет злоумышленников в общей сложности 250 тысяч рублей.

Как рассказала женщина сотрудникам полиции, звонивший мужчина представился врачом и сообщил о наличии у нее серьезного заболевания иммунной системы. Мошенник обещал исцелить пенсионерку с помощью специального прибора, который готов продать «больной» за 125 тысяч рублей.

Доверчивая женщина отправила названную сумму на банковскую карту звонившего. «Врач» предусмотрительно предупредил свою «пациентку», что не следует сообщать сотрудникам банка настоящую причину перевода, а сказать, что деньги предназначаются родственникам.


Злоумышленникам показалось мало полученной суммы, и во второй раз уже «начальник врача» по телефону убедил пенсионерку доплатить за специальный прибор еще 125 тысяч рублей.
На данный момент сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых и выясняют обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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