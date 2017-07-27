Пенсионерка отдала псевдоврачам четверть миллиона



Злоумышленникам показалось мало полученной суммы, и во второй раз уже «начальник врача» по телефону убедил пенсионерку доплатить за специальный прибор еще 125 тысяч рублей.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых и выясняют обстоятельства преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.