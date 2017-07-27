Парни, убившие птиц в зоопарке ради шашлыка, получили по году колонии

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Из зала суда: 20-летний Даниил Б. и 21-летний Иван С. ночью 5 июня текущего года при помощи штыря взломали дверь на вольере, где в тот момент времени находились даурский журавль, цесарка и кудрявый пеликан, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Отмечается, что целью похищения птиц стало желание приготовить из них шашлык. Далее молодые люди умертвили птиц, но, забыв, что не прихватили с собой нож для разделки мяса, бросили тушки в кустах недалеко от вольера. Действиями злоумышленников государственному зоопарку в Большеречье нанесен материальный ущерб в размере 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.