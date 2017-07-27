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Парни, убившие птиц в зоопарке ради шашлыка, получили по году колонии

27 июля 2017, 13:29
Приговор суда.

Накануне в зале Большереченского районного суда судья зачитал обвинительный приговор двух местных жителей, которые вероломно проникли на территорию зоопарка имени В.Д. Соломатина, убили и похитили краснокнижных птиц, чтобы в дальнейшем приготовить из них шашлык.

Резонансное дело, о котором ранее сообщал ИА «город55», закончилось уголовным наказанием молодых людей – в исправительной колонии они проведут по 14 месяцев.

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Из зала суда: 20-летний Даниил Б. и 21-летний Иван С. ночью 5 июня текущего года при помощи штыря взломали дверь на вольере, где в тот момент времени находились даурский журавль, цесарка и кудрявый пеликан, занесенный в Красную книгу Российской Федерации. Отмечается, что целью похищения птиц стало желание приготовить из них шашлык. Далее молодые люди умертвили птиц, но, забыв, что не прихватили с собой нож для разделки мяса, бросили тушки в кустах недалеко от вольера. Действиями злоумышленников государственному зоопарку в Большеречье нанесен материальный ущерб в размере 28 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

После совершения преступления, на обратном пути из зоопарка молодежь обокрала торговый павильон, вынеся оттуда шашлыки и другие продукты питания на общую сумму 13 тыс рублей.

Обвиняемые полностью признали свою вину в совершении преступления по предъявленной им статье Уголовного кодекса России (статья 158 часть 2 пункты «а» и «б»). Молодых людей взяли под стражу сразу после объявления приговора. Кроме этого, приговоренные к заключению в исправительной колонии большеренцы обязаны возместить весь материальный ущерб, который они причинили зоопарку и владелице торгового павильона в полном объеме.

Фото: 55.мвд.рф

Источник: ИА «Город55»

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