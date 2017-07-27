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Депутаты Госдумы оценили качество ремонта дорог в Омске

27 июля 2017, 09:11
Депутаты Госдумы оценили качество ремонта дорог в Омске

Проверка дорожных объектов.

Накануне, 26 июля, в Омске прошел рейд по оценке качества дорожного ремонта. В нем приняли участие депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько, заместитель министра строительства и ЖКК региона Дмитрий Христолюбов, представители мэрии Омска, специалисты подрядной организации.

Первой проверили улицу 1-ая Заводская в Нефтяниках, а затем участок дороги на улице Жукова, где весной этого года омич совершил заплыв на байдарке.

По словам Сергея Бидонько, он доволен тем, как ведутся дорожные работы, видно, что ситуация меняется к лучшему. Однако, важно не только построить, но и сохранить восстановленные дороги.

— Я знаю, что у вас проблемы с ливневой канализацией. Большая часть дорог ее не имеет. Мы обсудили с коллегами, что надо приобретать установки весового контроля. Особенно там, где идет большегрузный транспорт. Если мы будем все нормативы соблюдать, выделять деньги, но будут ездить машины весом 70-100 тонн. У нас через год от этих дорог ничего не останется, - сказал депутат.

Он отметил, что в 2018 году государством на ремонт дорог также выделяются значительные суммы средств, и у Омского региона есть все возможности вновь получить федеральное финансирование.

— Программа в тех же объемах планируется и на следующий год. Если регион выполнит все условия, вовремя подаст заявку - шансы очень высокие получить не меньше, чем в этом году.


Источник: ИА "Город55"

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