Депутаты Госдумы оценили качество ремонта дорог в Омске

— Я знаю, что у вас проблемы с ливневой канализацией. Большая часть дорог ее не имеет. Мы обсудили с коллегами, что надо приобретать установки весового контроля. Особенно там, где идет большегрузный транспорт. Если мы будем все нормативы соблюдать, выделять деньги, но будут ездить машины весом 70-100 тонн. У нас через год от этих дорог ничего не останется, - сказал депутат.