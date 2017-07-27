Депутат Госдумы Александр Жуков пообещал в Омске хорошие дороги

Сегодня, 27 июля, в ходе приема омичей в общественной приемной «Единой России» вице-спикер Государственной думы РФ Александр Жуков пообещал жителю Тевризского района, более 10 часов добиравшемуся до Омска, восстановить дороги.
- Дороги там в плохом состоянии, по сути это щебень или грунтовые дороги. Поэтому они требуют по крайней мере ремонта, ну а в перспективе желательно восстановить асфальтовое покрытие. Над этим надо поработать, я буду связываться и с руководством дорожного фонда и с правительством, думаю, что мы сможем помочь, потому что людям действительно добираться не возможно, - сказал Александр Жуков.
Еще один посетитель рассказал депутату о спортивном центре «Гармония в Омске». Проблема в том, что трубы, подводящие тепло к зданию пришли в негодность, и чтобы содержать комплекс требуется все больше и больше средств. Есть возможность подвести к спортивному учреждению газ, но это тоже требует больших вложений.
- Я думаю , что нам удастся договориться с организациями, которые владеют газовой трубой. Это социальный проект, много детей занимается спортом, здесь поддержка со стороны государства просто необходима, - отметил Жуков.
Источник: ИА "Город55"