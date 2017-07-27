Депутат Госдумы Александр Жуков пообещал в Омске хорошие дороги

- Дороги там в плохом состоянии, по сути это щебень или грунтовые дороги. Поэтому они требуют по крайней мере ремонта, ну а в перспективе желательно восстановить асфальтовое покрытие. Над этим надо поработать, я буду связываться и с руководством дорожного фонда и с правительством, думаю, что мы сможем помочь, потому что людям действительно добираться не возможно, - сказал Александр Жуков.