Город55
ГлавноеВсе новости

Депутат Госдумы Александр Жуков пообещал в Омске хорошие дороги

27 июля 2017, 12:27
Просьбы омичей.

Сегодня, 27 июля, в ходе приема омичей в общественной приемной «Единой России» вице-спикер Государственной думы РФ Александр Жуков пообещал жителю Тевризского района, более 10 часов добиравшемуся до Омска, восстановить дороги.

- Дороги там в плохом состоянии, по сути это щебень или грунтовые дороги. Поэтому они требуют по крайней мере ремонта, ну а в перспективе желательно восстановить асфальтовое покрытие. Над этим надо поработать, я буду связываться и с руководством дорожного фонда и с правительством, думаю, что мы сможем помочь, потому что людям действительно добираться не возможно, - сказал Александр Жуков.

Еще один посетитель рассказал депутату о спортивном центре «Гармония в Омске». Проблема в том, что трубы, подводящие тепло к зданию пришли в негодность, и чтобы содержать комплекс требуется все больше и больше средств. Есть возможность подвести к спортивному учреждению газ, но это тоже требует больших вложений.

- Я думаю , что нам удастся договориться с организациями, которые владеют газовой трубой. Это социальный проект, много детей занимается спортом, здесь поддержка со стороны государства просто необходима, - отметил Жуков.

Источник: ИА "Город55"

#Новости#Главное#Политика#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31