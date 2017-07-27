Дебошира избили за оскорбление на рейсе Москва – Барселона

Накануне на видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором пассажира авиарейса избили в самолете за оскорбление. Согласно названию ролика, инцидент случился на рейсе Москва – Барселона.
На опубликованных кадрах видно, что герой видео презрительно отзывается о присутствующих, после чего к молодому человеку подходит другой пассажир и ударяет дебошира по лицу, затем из салона воздушного судна доносится звук аплодисментов.
Согласно данным СМИ, дебоширом оказался 22-летний житель Санкт-Петербурга Виталий. Отмечается, что изначально молодой человек требовал закурить, а после начал ругаться.