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Дебошира избили за оскорбление на рейсе Москва – Барселона

27 июля 2017, 19:07
Видео инцидента.

Накануне на видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором пассажира авиарейса избили в самолете за оскорбление. Согласно названию ролика, инцидент случился на рейсе Москва – Барселона.

На опубликованных кадрах видно, что герой видео презрительно отзывается о присутствующих, после чего к молодому человеку подходит другой пассажир и ударяет дебошира по лицу, затем из салона воздушного судна доносится звук аплодисментов.



Согласно данным СМИ, дебоширом оказался 22-летний житель Санкт-Петербурга Виталий. Отмечается, что изначально молодой человек требовал закурить, а после начал ругаться.


Видео: Москва 24
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Туризм#Общество
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