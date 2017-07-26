Вместо ночного клуба в Омске откроют универсам

На здании некогда популярного ночного клуба «Атлантида» теперь висит совершенно другая вывеска, информирующая об открытии там универсама «Пятерочка».
Фотография изменения, произошедшего с «Атлантидой», размещена в паблике Типичный Омск.
Напомним, что до января текущего года в здании по адресу улица Карла Маркса, 18 располагался один из самых популярных ночных клубов Омска – «Атлантида»,
Что касается нового магазина «у дома» сети «Пятерочка», то это, пожалуй, далеко не первый похожий случай - несколько месяцев назад аналогичный универсам открылся в здании бывшего клуба «Эгоист» на Красном Пути.