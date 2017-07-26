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Вместо ночного клуба в Омске откроют универсам

26 июля 2017, 20:09
В центре города.

На здании некогда популярного ночного клуба «Атлантида» теперь висит совершенно другая вывеска, информирующая об открытии там универсама «Пятерочка».

Фотография изменения, произошедшего с «Атлантидой», размещена в паблике Типичный Омск.



Напомним, что до января текущего года в здании по адресу улица Карла Маркса, 18 располагался один из самых популярных ночных клубов Омска – «Атлантида», последняя вечеринка в котором состоялась 6 января. Тогда руководство Atlantida Group заявило, что «формат клуба изжил себя».

Что касается нового магазина «у дома» сети «Пятерочка», то это, пожалуй, далеко не первый похожий случай - несколько месяцев назад аналогичный универсам открылся в здании бывшего клуба «Эгоист» на Красном Пути.

Фотов тексте: Типичный Омск
Источник: ИА «Город55»

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