Вместо ночного клуба в Омске откроют универсам



Напомним, что до января текущего года в здании по адресу улица Карла Маркса, 18 располагался один из самых популярных ночных клубов Омска – «Атлантида», последняя вечеринка в котором состоялась 6 января. Тогда руководство Atlantida Group заявило, что « формат клуба изжил себя ».