Владимир Черток пытается прекратить уголовное преследование сына

По результатам проверки следствие выявило в действиях Дмитрия Чертока признаки состава преступления. Уголовное дело возбудили. Владимир Черток с таким положением вещей не согласился. По данным источника, Черток-старший направил в правоохранительные органы письмо. В нем чиновник заявил, что у авиаперевозчика имеются в этом деле свои корыстные интересы и его сына обвинили за некое вознаграждение. Анатолий Семенюк назвал такие утверждения абсурдными. Слова Владимира Чертока негативно влияют на деловую репутацию «Нордавиа». К тому же они дискредитируют прокуратуру и следствие, которые занимаются данным уголовным разбирательством.