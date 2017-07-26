Владимир Черток пытается прекратить уголовное преследование сына

В центре скандала в авиасфере РФ оказался заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток. АО «Нордавиа — региональные авиалинии» утверждает, что тот старается влиять на расследование в отношении своего сына – Дмитрия Чертока. Родственника чиновника подозревают в мошеннических действиях.
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Дмитрия Чертока обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело возбудили, после доследственной проверки, 5 июня 2017 года. Инициатором расследования стал гендиректор «Нордавиа» Анатолий Семенюк. Он заподозрил Чертока-младшего в злоупотреблении доверием, а также попытке захвата собственности авиакомпании. Общий материальный ущерб от действий подозреваемого составляет 50 миллионов рублей.
По результатам проверки следствие выявило в действиях Дмитрия Чертока признаки состава преступления. Уголовное дело возбудили. Владимир Черток с таким положением вещей не согласился. По данным источника, Черток-старший направил в правоохранительные органы письмо. В нем чиновник заявил, что у авиаперевозчика имеются в этом деле свои корыстные интересы и его сына обвинили за некое вознаграждение. Анатолий Семенюк назвал такие утверждения абсурдными. Слова Владимира Чертока негативно влияют на деловую репутацию «Нордавиа». К тому же они дискредитируют прокуратуру и следствие, которые занимаются данным уголовным разбирательством.
Как выяснилось, Владимир Черток решил попробовать действовать и по другим направлениям. Он запросил информацию о состоянии дел «Нордавиа» у замруководителя Росавиации. Чиновника Ространснадзора заинтересовали сроки действия сертификата эксплуатанта авиакомпании. Авиаперевозчик расценил эти действия, как попытку негативного воздействия. Она связана с расследованием в отношении сына чиновника.
«Нордавиа» добивается полномасштабной проверки вмешательства замруководителя Ространснадзора Владимира Чертока в расследование уголовного дела, обвиняемым по которому выступает его сын – Дмитрий Черток. Кроме этого необходимо проверить вмешательство чиновника в финансово-экономическое состояние авиакомпании, выступающей обвинителем в процессе.
Источник: ИА «Город55»