Вечеринку со спиртным в омской школе отгуляли за бюджетные деньги

Прокуратура Полтавского района провела проверку в отношении действий директора Воронцовской средней школы, по ее итогам руководитель образовательного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.
В ночь на 18 мая в здании школы в селе Воронцовка Полтавского района с подачи руководителя образовательного учреждения группа местных жителей отметила в столовой свой праздник. Однако, при этом директор школы не спросила разрешения на проведение корпоратива у главного распорядителя муниципальным имуществом – администрации района. Кроме этого, в качестве гостей увеселительного мероприятия присутствовали люди, у которых отсутствовал необходимый медосмотр, нарушив тем самым пропускной режим образовательного учреждения.
Более того, в здании школы произошло распитие спиртных напитков, а некоторые гости еще и совершили кражу школьного имущества.
Электроэнергия, затраченная на проведение данного праздника, не учитывалась и поэтому будет оплачена за счет бюджета районной администрации.
На основании выявленных нарушений, районная прокуратура внесла представление директору школы, в результате рассмотрения которого руководитель учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности и предупрежден о недопущении подобных нарушений впредь.
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Источник: ИА "Город55"