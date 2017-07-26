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Вечеринку со спиртным в омской школе отгуляли за бюджетные деньги

26 июля 2017, 12:55
Пили, ели, танцевали…и воровали.

Прокуратура Полтавского района провела проверку в отношении действий директора Воронцовской средней школы, по ее итогам руководитель образовательного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности.

В ночь на 18 мая в здании школы в селе Воронцовка Полтавского района с подачи руководителя образовательного учреждения группа местных жителей отметила в столовой свой праздник. Однако, при этом директор школы не спросила разрешения на проведение корпоратива у главного распорядителя муниципальным имуществом – администрации района. Кроме этого, в качестве гостей увеселительного мероприятия присутствовали люди, у которых отсутствовал необходимый медосмотр, нарушив тем самым пропускной режим образовательного учреждения.

Более того, в здании школы произошло распитие спиртных напитков, а некоторые гости еще и совершили кражу школьного имущества.

Электроэнергия, затраченная на проведение данного праздника, не учитывалась и поэтому будет оплачена за счет бюджета районной администрации.

На основании выявленных нарушений, районная прокуратура внесла представление директору школы, в результате рассмотрения которого руководитель учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности и предупрежден о недопущении подобных нарушений впредь.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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