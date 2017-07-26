Вечеринку со спиртным в омской школе отгуляли за бюджетные деньги

В ночь на 18 мая в здании школы в селе Воронцовка Полтавского района с подачи руководителя образовательного учреждения группа местных жителей отметила в столовой свой праздник. Однако, при этом директор школы не спросила разрешения на проведение корпоратива у главного распорядителя муниципальным имуществом – администрации района. Кроме этого, в качестве гостей увеселительного мероприятия присутствовали люди, у которых отсутствовал необходимый медосмотр, нарушив тем самым пропускной режим образовательного учреждения.