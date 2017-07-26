В Омской области пострадавшим от африканской чумы дадут компенсации

В Омском регионе определили размер выплат владельцам хозяйств, пострадавшим от африканской чумы свиней (АЧС), сообщил накануне первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов.
По его словам, первыми получат деньги жители села Верблюжье Саргатского района. Напомним, именно там произошел первый падеж свиней. В одном из личных подсобных хозяйств погибли от АЧС 11 из 28 свиней.
Как отметил Новоселов, на сегодняшний день очаг инфекции в регионе погашен и с 25 июля режим карантина в связи с АЧС отменяется. Все пострадавшие получат компенсации. Их размер назначен, исходя из средней рыночной стоимости свиней, хряков и поросят: в живом весе 133 рубля за килограмм, в убойном – 186 рублей за килограмм. В последнем случае считается исключительно мясо, без субпродуктов.
Также чиновник добавил, что денежные выплаты получат лишь те граждане, которые выдают животных добровольно. Тот, кто скрывает факты гибели свиней, компенсацию не получит и будет преследоваться по закону.
Всего от африканской чумы свиней в Омской области пострадали четыре муниципальных района, девять населенных пунктов. В минувшие выходные обнаружены новые очаги инфекции в деревне Солоновка в Таврическом районе и селе Увало-Ядрино в Любинском районе. Кроме того, еще в двух селах Омского района. На сегодня в очагах заражения АЧС отчуждено и утилизировано порядка 3,5 тысяч голов свиней.
Стоит добавить, что выплачивать компенсации пострадавшим владельцам личных хозяйств начнут через 10 дней после снятия режима ЧС, то есть с 5 августа. По всем вопросам можно обратиться в специально созданный круглосуточный штаб по телефону: 8 (3812) 35-72-65.
Фото: msh.omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"