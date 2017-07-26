В Омской области пострадавшим от африканской чумы дадут компенсации

Всего от африканской чумы свиней в Омской области пострадали четыре муниципальных района, девять населенных пунктов. В минувшие выходные обнаружены новые очаги инфекции в деревне Солоновка в Таврическом районе и селе Увало-Ядрино в Любинском районе. Кроме того, еще в двух селах Омского района. На сегодня в очагах заражения АЧС отчуждено и утилизировано порядка 3,5 тысяч голов свиней.