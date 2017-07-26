В Омской области инвалид-колясочник остался без дома и живет в палатке

Беда постигла семью еще в декабре 2016 года, тогда полностью сгорел их дом. Отмечается, что на тот момент времени многодетная семья Залубневских из-за паводка проживала на другом берегу реки Оши, в съемном жилье, поэтому в пожаре никто не пострадал. Но вернуться в свой дом колосовцы уже не смогли, сообщил редакции ИА "Город55" журналист газеты «Новый вымпел».