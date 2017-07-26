В Омской области инвалид-колясочник остался без дома и живет в палатке

Инвалид I группы из деревни Трещеткино Колосовского района вынужден жить в палатке у сгоревшего при пожаре дома, потому что взамен его многодетной семье, состоящей из пяти человек, местные власти предложили лишь комнату в общежитии.
Беда постигла семью еще в декабре 2016 года, тогда полностью сгорел их дом. Отмечается, что на тот момент времени многодетная семья Залубневских из-за паводка проживала на другом берегу реки Оши, в съемном жилье, поэтому в пожаре никто не пострадал. Но вернуться в свой дом колосовцы уже не смогли, сообщил редакции ИА "Город55" журналист газеты «Новый вымпел».
Семье, потерявшей в пожаре единственное жилье, местные власти оказали компенсационную помощь в виде денежной суммы в 60 тысяч рублей, а также предложили комнату в общежитии.
«Всем нам: мне, мужу-инвалиду и троим сыновьям, двое из которых еще школьники, там не разместиться. Да и бытовых условий нет никаких», - говорит жена Елена Залубневская.
На сегодняшний день старшие дети со своими семьями живут отдельно от родителей, Елена с тремя детьми – все в том же съемном жилье, а глава семейства – уже два месяца в палатке возле обугленных стен дома…
На фото: инвалид-колясочник, лишившийся жилья при пожаре во время паводка
Источник: ИА "Город55"