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В Омске подросток спрыгнул на ходу из ВАЗа, уходя от погони Росгвардии

26 июля 2017, 14:22
Преследование угнанного автомобиля.

Сотрудники Росгвардии в Омске задержали 16-летнего местного жителя, который находился за рулем автомобиля, угнанного неделю назад.

Накануне вечером при патрулировании микрорайона Новая Московка экипаж вневедомственной охраны на улице 2-я Путевая обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-2106», за рулем которого находился молодой человек, который, судя по внешнему виду, не достиг совершеннолетия. В машине также находились несколько пассажиров, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.

Водитель ВАЗа, заметив патрульный автомобиль, увеличил скорость, рассчитывая скрыться. Проехав несколько сотен метров, водитель и трое его пассажиров на ходу выскочили из автомобиля и разбежались в различным направлениях, а ВАЗ спустя несколько метров съехал в кювет.

Водитель автомобиля был задержан на соседней улице. При проверке было установлено, что прикрепленные государственные номера принадлежат другой машине, а ВАЗ, на котором ехали подростки, был угнан со двора по улице Гашека 17 июля.

Задержанный 16-летний молодой человек признался рогвардейцам в угоне автомобиля, пояснив, что прикрепил чужие купленные регистрационные номера. Кроме того, в багажнике ВАЗа были обнаружены не принадлежащие подростку предметы: 3 аккумуляторные батареи, 3 автомагнитолы, дрель, акустические колонки, домкрат, углошлифовальная машинка и набор гаечных ключей. Это имущество, предположительно, было похищено в течение нескольких дней из разных автомобилей.

Затем росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу. Позже были установлены места жительства остальных скрывшихся подростков. Проводится проверка.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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