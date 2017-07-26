В Омске подросток спрыгнул на ходу из ВАЗа, уходя от погони Росгвардии

Накануне вечером при патрулировании микрорайона Новая Московка экипаж вневедомственной охраны на улице 2-я Путевая обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-2106», за рулем которого находился молодой человек, который, судя по внешнему виду, не достиг совершеннолетия. В машине также находились несколько пассажиров, сообщает пресс-служба Росгвардии по Омской области.