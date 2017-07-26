В Омске перенесли авиашоу, запланированное на День города

Сегодня, 26 июля, стало известно, что время начала мероприятия было перенесено на 14:00 часов. Время выбрано таким образом, чтобы омичи успели принять участие в марафоне, посетить соревнования «Рембат», а также посмотреть авиашоу, об этом на совещании регионального Правительства заявил Владимира Компанейщикова, передает сайт Омской Губернии.