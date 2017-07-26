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В Омске перенесли авиашоу, запланированное на День города

26 июля 2017, 19:32
Грандиозное событие.

Редакция ИА «Город55» ранее сообщала, что в День города, 5 августа в 11:00 часов, омичи возле Ленинградского моста смогут посмотреть авиашоу.

Сегодня, 26 июля, стало известно, что время начала мероприятия было перенесено на 14:00 часов. Время выбрано таким образом, чтобы омичи успели принять участие в марафоне, посетить соревнования «Рембат», а также посмотреть авиашоу, об этом на совещании регионального Правительства заявил Владимира Компанейщикова, передает сайт Омской Губернии.

На прошедшем совещании обсуждались вопросы, касающиеся проведения мероприятия. Отмечается, что оно должно получиться таким же зрелищным, как и прошлогоднее показательное выступление истребителей.

Пилотажная группа будет использовать учебно-тренировочные самолеты L-39 Albatros, широко известные во всем мире. Воздушные суда отличатся легкостью и маневренностью, их максимальная скорость составляет 900 км/ч, дальность полета – 890 километров, а практический потолок – 11,5 километров.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Общество#Технологии
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