В Москве против группы компаний «МЭК» ведется информационная война

Последние месяцы на государственном телеканале «Вести-Россия» и в Интернете активно появляются репортажи о деятельности группы компаний «МЭК», которой руководит Александр Купчин. В холдинге считают, что «МЭК» стал объектом информационной травли.
По информации «
Такой репортаж неизбежно заканчивается выводом журналиста о том, что гаражно-парковочное рейдерство организовано Купчиным. Однако корреспондент не упоминает, что группа компаний «МЭК» заключила официальный договор на эксплуатацию паркингов с ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» и работает по утвержденным ГУПом тарифам. Видимо, кому-то выгоднее назвать все рейдерским захватом. Причем, когда ГУП принимал паркинги, то закрывал глаза на строительные дефекты, в которых теперь обвиняется лишь управляющая компания.
При этом никто не выдвигает претензии к ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы», которым руководит Храмов Д.В. Все забыли, что в недавнем прошлом на руководство ГУПа заводились уголовные дела за вымогательство. После репортажей, которые показал телеканал «Вести-Россия», ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» вместе с десятками мужчин в масках начали захватывать гаражные комплексы, расположенные в ЦАО Москвы (Люсиновская, 37 и др.).
Нужно отметить, что захват паркингов у управляющей компании Купчина и передача их «лояльной» УК начали происходить в центре столицы, так как это самое востребованное место, где всегда недостает машино-мест.
Если раньше управляющие компании получали в эксплуатацию паркинги после законных процедур, то теперь все изменилось. УК Купчина победила в открытом конкурсе и получила право заключить договор с ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы». Теперь можно сделать все по-другому: организовать на государственном телеканале информационную травлю неугодной УК, добиться расторжения договора и передать паркинги «своей» управляющей компании.
Понятно, что ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» использовала медийный административный ресурс и заказало про Купчина разоблачительные сюжеты на государственном телеканале. Цель этой информационной кампании, организованной ГУП - реализовать программу по строительству «народных гаражей», которая стартовала несколько лет назад, и отчитаться о многомиллиардных субсидиях, полученных из бюджета.
Источник: ИА «Город55»