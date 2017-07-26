В Москве против группы компаний «МЭК» ведется информационная война

Такой репортаж неизбежно заканчивается выводом журналиста о том, что гаражно-парковочное рейдерство организовано Купчиным. Однако корреспондент не упоминает, что группа компаний «МЭК» заключила официальный договор на эксплуатацию паркингов с ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» и работает по утвержденным ГУПом тарифам. Видимо, кому-то выгоднее назвать все рейдерским захватом. Причем, когда ГУП принимал паркинги, то закрывал глаза на строительные дефекты, в которых теперь обвиняется лишь управляющая компания.