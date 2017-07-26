Город55
ГлавноеВсе новости

В Москве против группы компаний «МЭК» ведется информационная война

26 июля 2017, 19:57
В Москве против группы компаний «МЭК» ведется информационная война

Последние месяцы на государственном телеканале «Вести-Россия» и в Интернете активно появляются репортажи о деятельности группы компаний «МЭК», которой руководит Александр Купчин. В холдинге считают, что «МЭК» стал объектом информационной травли.

По информации «Новых Известий», телеканал «Вести-Россия» транслирует сюжеты, в которых журналисты «разоблачают» якобы вопиющее беззаконие – преступную схему, связанную с управлением паркингами в Москве. В репортажах дается слово возмущенным людям, которые якобы владеют машино-местами и негодуют по поводу погромов и поджогов, происходящих около паркингов.

Такой репортаж неизбежно заканчивается выводом журналиста о том, что гаражно-парковочное рейдерство организовано Купчиным. Однако корреспондент не упоминает, что группа компаний «МЭК» заключила официальный договор на эксплуатацию паркингов с ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» и работает по утвержденным ГУПом тарифам. Видимо, кому-то выгоднее назвать все рейдерским захватом. Причем, когда ГУП принимал паркинги, то закрывал глаза на строительные дефекты, в которых теперь обвиняется лишь управляющая компания.

При этом никто не выдвигает претензии к ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы», которым руководит Храмов Д.В. Все забыли, что в недавнем прошлом на руководство ГУПа заводились уголовные дела за вымогательство. После репортажей, которые показал телеканал «Вести-Россия», ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» вместе с десятками мужчин в масках начали захватывать гаражные комплексы, расположенные в ЦАО Москвы (Люсиновская, 37 и др.).

Нужно отметить, что захват паркингов у управляющей компании Купчина и передача их «лояльной» УК начали происходить в центре столицы, так как это самое востребованное место, где всегда недостает машино-мест.

Если раньше управляющие компании получали в эксплуатацию паркинги после законных процедур, то теперь все изменилось. УК Купчина победила в открытом конкурсе и получила право заключить договор с ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы». Теперь можно сделать все по-другому: организовать на государственном телеканале информационную травлю неугодной УК, добиться расторжения договора и передать паркинги «своей» управляющей компании.

Понятно, что ГУП «Дирекция гаражного строительства города Москвы» использовала медийный административный ресурс и заказало про Купчина разоблачительные сюжеты на государственном телеканале. Цель этой информационной кампании, организованной ГУП - реализовать программу по строительству «народных гаражей», которая стартовала несколько лет назад, и отчитаться о многомиллиардных субсидиях, полученных из бюджета.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Бизнесмен#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31