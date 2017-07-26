Улицы Ленина в Омске больше нет

Масштабные работы по благоустройству, проходящие в центре на протяжении нескольких лет, привели к тому, что одна из улиц Омска фактически перестала существовать в том виде, в каком она была нам известна. Речь идет об улице Ленина, которую уже на участке от площади Победы до Юбилейного моста чаще называют Любинским проспектом.
Теперь масштабная реконструкция улицы ведется на отрезке от площади Ленина до Ленинградской площади.
Здесь котлованы, вырытые на месте старых тротуаров, имеют глубину в человеческий рост. Идет замена коммуникаций, тянут новую сеть ливневки.
Часть тротуаров уже облицована новыми гранитными плитами. В общем, к концу реконструкции улицу Ленина было бы уместней переименовать в Любинский проспект, так как столь масштабная перемена в облике улицы кардинально изменит и ее статус. История Омска заблистает имперскими красками. Точно – проспект, уже не улица.
Кстати, напомним, ранее, в Омске снова всерьез заговорили о восстановлении
Источник: ИА «Город55»