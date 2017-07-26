Улицы Ленина в Омске больше нет

Масштабные работы по благоустройству, проходящие в центре на протяжении нескольких лет, привели к тому, что одна из улиц Омска фактически перестала существовать в том виде, в каком она была нам известна. Речь идет об улице Ленина, которую уже на участке от площади Победы до Юбилейного моста чаще называют Любинским проспектом.