Город55
ГлавноеВсе новости

Улицы Ленина в Омске больше нет

26 июля 2017, 12:19
Газпром меняет город.

Масштабные работы по благоустройству, проходящие в центре на протяжении нескольких лет, привели к тому, что одна из улиц Омска фактически перестала существовать в том виде, в каком она была нам известна. Речь идет об улице Ленина, которую уже на участке от площади Победы до Юбилейного моста чаще называют Любинским проспектом.


Теперь масштабная реконструкция улицы ведется на отрезке от площади Ленина до Ленинградской площади.

Здесь котлованы, вырытые на месте старых тротуаров, имеют глубину в человеческий рост. Идет замена коммуникаций, тянут новую сеть ливневки.


Часть тротуаров уже облицована новыми гранитными плитами. В общем, к концу реконструкции улицу Ленина было бы уместней переименовать в Любинский проспект, так как столь масштабная перемена в облике улицы кардинально изменит и ее статус. История Омска заблистает имперскими красками. Точно – проспект, уже не улица.


Кстати, напомним, ранее, в Омске снова всерьез заговорили о восстановлении Свято-Ильинского собора, который стоял на Ильинской горке, известной сейчас как Ленинская горка. С инициативой выступил экс-губернатор Леонид Полежаев. Окончательное решение пока не принято.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Туризм#Недвижимость#Стройка#События#Фотофакты#Культура#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31