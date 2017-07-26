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Центр Омска закроют для всех видов транспорта

26 июля 2017, 07:09
Крестный ход.

Ограничение движения транспорта на центральных улицах Омска вводится в связи с проведением Крестного хода по случаю Дня крещения Руси святым равноапостольным князем Владимиром. Мероприятие проходит в Омске уже несколько лет в последних числах июля.


Движение перекроют 30 июля, в воскресенье, с 12 до 15 часов, по улицам Интернациональная, Ленина, Спартаковская, Тарская и на Соборной площади. Об этом сообщает «Омская губерния».


Горожан просят воздержаться от поездок на личном транспорте в районе центра Омска. Это позволит снизить вероятность заторов на дорогах.


Фото: Крестный ход в Омске, 2016 год
Источник: ИА «Город55»

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