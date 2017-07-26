Строй деревьев на улице Ленина, портящих вид, пересадят в другое место



«Проектная документация по озеленению улицы Ленина проходила все необходимые согласования в администрации города, и архитектурное сообщество утвердило каждый кустик, каждый цветочек, в том числе и крупномеры. Ивы, о которых идет речь, высажены департаментом городского хозяйства в соответствии с исторической достоверностью – на основании фотографий начала XX века. Но теперь, когда собралось архитектурное сообщество по обсуждению проекта благоустройства улицы Ленина, решили, что ивы заслоняют фасад здания, закрывают его. Компании-подрядчику выдано предписание о рассаживании ив от центра к бокам здания и ближе к проезжей части, то есть все зеленые насаждения должны находиться на одинаковом расстоянии от проезжей части в одной линейке, чтобы раскрыть фасад. Так что ивы просто поменяют свое месторасположение. Все работы по пересадке ив будут проходить под контролем департамента городского хозяйства. Для выполнения этих работ нужны соответствующие погодные условия и время года, а также согласование с компаниями, коммуникации которых проходят именно в тех местах, в частности с Ростелекомом. Это не простой процесс, как взяли и выкопали и посадили на другое место. Еще раз напомним, что все работы согласованы с городскими службами озеленения и сетевыми организациями».