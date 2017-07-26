Строй деревьев на улице Ленина, портящих вид, пересадят в другое место

Ход реконструкции улицы Ленина от площади Ленина до Ленинградской площади находится под пристальным вниманием омичей. Интересуют все детали: от обустройства новой ливнёвки до судьбы деревьев и кустарников.
Особенно пристально наблюдают омичи за судьбой деревьев. Как известно, Омск уже давно не город-сад, каким был раньше, в 70-80-е годы. И тем более удивительно, что не все деревья, посаженные на улице Ленина, по мнению омичей, находятся там на своем месте.
В частности, строй ив, высаженных не так давно вдоль главного фасада старинного здания Кадетского корпуса. Из письма горожан:
«Деревья, конечно, очень важны в плане экологии Омска, но кто додумался посадить ивы посреди тротуара напротив Кадетского корпуса? Они явно там не в масштабе. Перекрывают вид на колоннаду и на сам фасад. Да и вообще улица слишком узкая, чтоб делать такой мощный зеленый акцент. Только за два года деревья очень сильно разрослись. Между ними нет просвета и дальше будет только хуже. Планируется ли перенос или еще что-то?»
Чтобы выяснить дальнейшую судьбу «кадетских» ив, редакция ИА «Город55» связалась с пресс-службой компании-подрядчика «ИдеалСтрой», выполняющей работы по благоустройству улицы Ленина:
«Проектная документация по озеленению улицы Ленина проходила все необходимые согласования в администрации города, и архитектурное сообщество утвердило каждый кустик, каждый цветочек, в том числе и крупномеры. Ивы, о которых идет речь, высажены департаментом городского хозяйства в соответствии с исторической достоверностью – на основании фотографий начала XX века. Но теперь, когда собралось архитектурное сообщество по обсуждению проекта благоустройства улицы Ленина, решили, что ивы заслоняют фасад здания, закрывают его. Компании-подрядчику выдано предписание о рассаживании ив от центра к бокам здания и ближе к проезжей части, то есть все зеленые насаждения должны находиться на одинаковом расстоянии от проезжей части в одной линейке, чтобы раскрыть фасад. Так что ивы просто поменяют свое месторасположение. Все работы по пересадке ив будут проходить под контролем департамента городского хозяйства. Для выполнения этих работ нужны соответствующие погодные условия и время года, а также согласование с компаниями, коммуникации которых проходят именно в тех местах, в частности с Ростелекомом. Это не простой процесс, как взяли и выкопали и посадили на другое место. Еще раз напомним, что все работы согласованы с городскими службами озеленения и сетевыми организациями».
Источник: ИА «Город55»