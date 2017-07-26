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Сильные дожди с грозами и град будут идти в Омске до конца недели

26 июля 2017, 08:33
Прогноз погоды.

В ближайшее время на территории Омской области ожидается дождливая погода с градом и порывами ветра до 21 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».

Сегодня, 26 июля, в дневные часы температура воздуха прогреется до +24...+29 градусов. Местами возможен дождь с грозой. Порывы ветра составят 15-20 м/с.

В четверг, 27 июля, ночная температура воздуха составит +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28. Местами ожидаются сильные дожди с грозами, возможен град. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.

В пятницу, 28 июля, ночью ожидается +12...+17 градусов, днем потеплеет до +20...+25. Местами также ожидаются сильные дожди с грозами, возможен град. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 16-21 м/с.


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Погода#Город
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