Сильные дожди с грозами и град будут идти в Омске до конца недели

В ближайшее время на территории Омской области ожидается дождливая погода с градом и порывами ветра до 21 м/с, согласно прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Сегодня, 26 июля, в дневные часы температура воздуха прогреется до +24...+29 градусов. Местами возможен дождь с грозой. Порывы ветра составят 15-20 м/с.
В четверг, 27 июля, ночная температура воздуха составит +13...+18 градусов, днем воздух прогреется до +23...+28. Местами ожидаются сильные дожди с грозами, возможен град. Порывы ветра могут достигать 21 м/с.
В пятницу, 28 июля, ночью ожидается +12...+17 градусов, днем потеплеет до +20...+25. Местами также ожидаются сильные дожди с грозами, возможен град. В отдельных районах порывы ветра могут достигать 16-21 м/с.
Источник: ИА «Город55»