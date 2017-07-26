Работникам подпольного казино в Омске грозит штраф в 1 млн на двоих

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении двух омичей, которые обвиняются в незаконном проведении азартных игр по ч.1 ст. 171.2 УК РФ.
Согласно версии следствия, с марта 2016 года омичи, работая операторами игорного клуба, который располагался на проспекте Мира, предоставляли местным жителям в помещении клуба доступ к компьютерам с установленным ПО для азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
В результате сотрудники полиции пресекли незаконную игорную деятельность, компьютерное оборудование было изъято. Граждане вину в совершении преступления признали полностью.
Уголовное дело направлено в сyд для рассмотрения по существу. В настоящее время рaсследуется уголовное дело в отношении организатора незаконной игорной деятельности.
Санкция ч.1 ст.171.2 УК РФ предусматривает наказание в видe лишения свободы нa срок до двух лет или штрафа до 500 тысяч рублей.
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Источник: ИА «Город55»