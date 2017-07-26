Работникам подпольного казино в Омске грозит штраф в 1 млн на двоих

Согласно версии следствия, с марта 2016 года омичи, работая операторами игорного клуба, который располагался на проспекте Мира, предоставляли местным жителям в помещении клуба доступ к компьютерам с установленным ПО для азартных игр, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.