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Омская акробатка взяла золото на Всемирных играх 2017

26 июля 2017, 09:15
Турнир в Польше.

Омичка Марина Чернова сo своим партнером Георгием Патарая взяли золото в соревнованиях пo спортивной акробатике cреди смешанных пар на Всемирных играх, проходящих в Польше.

Следом за российскими спортсменами расположились португальцы Джоао Мартинс и Каролина Диаз, замкнули тройку белорусы Артур Беляков и Ольга Мельник, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.

Ранее медали на соревнованиях во Вроцлаве завоевали омские аэробисты. В составе сборной России по спортивной аэробике выступали Роман Семенов, Кирилл Лобазнюк и Алексей Журавлев, спортсмены стали обладателями серебряных медалей в дисциплине «аэродэнс».

Всемирные игры представляют собой своего рода Олимпиаду для неолимпийских видов спорта. Турнир проходит также один раз в четыре года, в рамках него проводятся состязания почти по трем десяткам видам спорта. Нынешние игра проходят в польском Вроцлаве.

После четырех дней турнира сборная Россия идет на первой позиции с 24 золотыми, 8 серебряными и 8 бронзовыми медалями.


Фото: sportom.ru
Источник: ИА «Город55»

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