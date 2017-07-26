Омская акробатка взяла золото на Всемирных играх 2017

Всемирные игры представляют собой своего рода Олимпиаду для неолимпийских видов спорта. Турнир проходит также один раз в четыре года, в рамках него проводятся состязания почти по трем десяткам видам спорта. Нынешние игра проходят в польском Вроцлаве.