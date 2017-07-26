Начался прием заявок на участие в городском фестивале «Твой день»

В рамках празднования дня города 5-6 августа в парке «На Королева» состоится городской фестиваль «Твой день», где жители и гости нашего города смогут комфортно отдохнуть всей семьей, а также приобрести качественные товары и услуги от омских производителей.
Организатором фестиваля выступает Агентство развития и инвестиций Омской области - основной оператор выставочной деятельности в регионе. В арсенале Агентства масштабные мероприятия: региональный форум «Тебе, молодой», международная выставка «ВТТА-Омск», а также уже ставшая семейным праздником для жителей и гостей города выставка-ярмарка «АгроОмск».
В эти дни парк станет местом разнообразных развлечений, интерактивов и выступлений от творческих коллективов Омска. Посетителей фестиваля ждут занятия йогой на свежем воздухе, танцевальные мастер-классы, вкусная и разнообразная гастрономия, яркая шоу-программа, интересные фотозоны, ярмарка-продажа авторских работ и товаров.
Лекторий фестиваля удивит гостей. С актуальными темами из области психологии, моды, здоровья и красоты, а также флористики выступят профессионалы своего дела, которые научат всех желающих новому и интересному.
Для детей организаторы подготовят множество развлечений: аттракционы, контактный зоопарк, мастер-классы, модное детское дефиле, конные прогулки и веселые танцы.
Компаниям, заинтересованным в участии, необходимо обратиться по тел.: +7(3812)40-80-09, +7-923-671-75-00.
Дата проведения: 5-6 августа 2017 года.
Место проведения: парк «На Королева» (пр. Королева, 20).
Вход свободный.
Контактное лицо – менеджер проекта Наталья Дегтярева.
Источник: ИА «Город55»
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