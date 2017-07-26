Минтранс предложил пассажирам заплатить за сотовый телефон в самолете

Министерство транспорта РФ предложило изменить правила авиаперевозки пассажиров. Из списка вещей, разрешенных к бесплатной перевозке на борту воздушного судна, убрали: сотовый телефон, ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру и верхнюю одежду, говорится в проекте .

Дополнительной платой, как и прежде, не будет облагаться перевоз женской сумочки или портфеля, люльки и детского питания для кормления ребенка во время полета, костюма в портпледе, костылей и складной коляски для лиц с ограниченными возможностями.