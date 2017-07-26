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Минтранс предложил пассажирам заплатить за сотовый телефон в самолете

26 июля 2017, 10:32
Поправки в правилах авиаперевозок.

Министерство транспорта РФ предложило изменить правила авиаперевозки пассажиров. Из списка вещей, разрешенных к бесплатной перевозке на борту воздушного судна, убрали: сотовый телефон, ноутбук, фотоаппарат, видеокамеру и верхнюю одежду, говорится в проекте.
Дополнительной платой, как и прежде, не будет облагаться перевоз женской сумочки или портфеля, люльки и детского питания для кормления ребенка во время полета, костюма в портпледе, костылей и складной коляски для лиц с ограниченными возможностями.

Теперь современные гаджеты, исключенные из списка вещей, разрешенных к бесплатной перевозки на борту самолета, будут взвешивать с остальными вещами в ручной клади пассажира.

В предложенной редакции правил Министерство транспорта отметило, что минимальный вес ручной клади не может быть установлен менее пяти килограмм на одного пассажира. На усмотрение авиаперевозчика, этот вес может быть изменен в сторону увеличения.

Т.е. в случае перевеса ручной клади, за провоз на борту самолета телефона, ноутбука, фотоаппарата, видеокамеры и верхней одежды пассажиру придется заплатить.

Данное предложение проходит этап публичного обсуждения в отношении текста проекта.

Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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