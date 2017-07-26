Гонки с дрифтом на Соборной площади устроили неизвестные в Омске

Информация о «скоростных трюках» в самом центре Омска, на Соборной площади, появилась в социальной сети на странице vk.com/chp55.
На ролике, неизвестные на автомобиле «нарезают» круги по площади со скрипом тормозов. В социальных сетях комментируют увиденное: какой же это дрифт?.. Просто неаккуратная езда. Другие пользователи сети Интернет считают, что проступок неизвестных гонщиков более серьезен: риску подвергались те, кто проезжал мимо. Неизвестно куда бы занесло автомобиль.
Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, в данный момент специалисты изучают запись с места происшествия и устанавливают личности участников, после чего будет определена статья, по которой нарушителей привлекут к административной ответственности.