Гонки с дрифтом на Соборной площади устроили неизвестные в Омске

На ролике, неизвестные на автомобиле «нарезают» круги по площади со скрипом тормозов. В социальных сетях комментируют увиденное: какой же это дрифт?.. Просто неаккуратная езда. Другие пользователи сети Интернет считают, что проступок неизвестных гонщиков более серьезен: риску подвергались те, кто проезжал мимо. Неизвестно куда бы занесло автомобиль.