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Гонки с дрифтом на Соборной площади устроили неизвестные в Омске

26 июля 2017, 16:35
Ролик очевидцев.

Информация о «скоростных трюках» в самом центре Омска, на Соборной площади, появилась в социальной сети на странице vk.com/chp55.

На ролике, неизвестные на автомобиле «нарезают» круги по площади со скрипом тормозов. В социальных сетях комментируют увиденное: какой же это дрифт?.. Просто неаккуратная езда. Другие пользователи сети Интернет считают, что проступок неизвестных гонщиков более серьезен: риску подвергались те, кто проезжал мимо. Неизвестно куда бы занесло автомобиль.

Как сообщили редакции ИА «Город55» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, в данный момент специалисты изучают запись с места происшествия и устанавливают личности участников, после чего будет определена статья, по которой нарушителей привлекут к административной ответственности.


Видео: ЧП Омск
Источник: ИА «Город55»

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