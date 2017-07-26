Экс-звезду Дома-2 из Омска отправили в колонию за обналичку 1,6 млрд

Игорь Кузьмин и Николай Трофимов полностью признали свою вину и заключили соглашение о сотрудничестве c прокуратурой Омской области, в связи c этим уголовные дела в отношении них были выведены в отдельные производства и ранее рассмотрены судом в отдельном порядке, первый получил 1 год лишения свободы в колонии общего режима сo штрафом в 80 тысяч рублей, второй – 2 года лишения свободы в колонии общего режима.