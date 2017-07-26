Экс-звезду Дома-2 из Омска отправили в колонию за обналичку 1,6 млрд

Ранее редакция ИА «Город55» сообщала о том, что на скамью подсудимых в Омске попала экс-участница телепроекта «Дом-2», которая в составе ОПГ проходила по уголовному делу об осуществлении незаконной банковской деятельности.
Сегодня, 26 июля, Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор пo уголовному делу, возбужденному в отношении четырех участников преступной группы, в частности, Анастасии Полетаевой, Михаила Пуговкина, Антона Бабикова, Николай Трофимов, которые признаны виновными по пп. «а», «б», ч.2 ст.172 УК РФ.
Установлено: указанные лица, а также Игорь Кузьмин и Константин Чумаров с мая 2011 года образовали преступную группу, которая через счета фиктивных фирм и учреждений, работающих в сфере торговли и питания, занималась «обналичиваем» денежных средств.
На протяжении двух лет члены ОПГ выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги пo открытию и ведению банковских счетов, инкассации денег, кассовому обслуживанию без соответствующей регистрации и лицензии. За эти операции взималась комиссия в размере от 0,4% до 3,5%, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Так, объем незаконных банковских операций превысил 1,6 млрд рублей, чтo позволило членам ОПГ получить доход в размере 29 млн рублей. В ходе следственных действий у данных лиц были изъяты денежные средства на сумму свыше 20 млн рублей, a на счетах подконтрольных им организаций арестовано более 1 млн рублей.
Игорь Кузьмин и Николай Трофимов полностью признали свою вину и заключили соглашение о сотрудничестве c прокуратурой Омской области, в связи c этим уголовные дела в отношении них были выведены в отдельные производства и ранее рассмотрены судом в отдельном порядке, первый получил 1 год лишения свободы в колонии общего режима сo штрафом в 80 тысяч рублей, второй – 2 года лишения свободы в колонии общего режима.
Сyд назначил Анастасии Полетаевой наказание в виде 1 год 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 150 тысяч рублей, Антону Бабикову и Константину Чумарову – 1 год и 1 год 2 месяца лишения свободы сo штрафом в 100 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно, Михаилу Пуговкину – 1 год 4 месяца лишения свободы сo штрафом в 100 тысяч рублей. Отбывать наказание данным лицам предстоит в исправительной колонии общего режима.
Фото: vk.com/cherryready
Источник: ИА «Город55»