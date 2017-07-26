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Для участников SIM-2017 подготовили новую форму на память

26 июля 2017, 13:51
Официальная футболка марафона.

Масштабное спортивное событие в этом году пройдет в Омске 5 августа, в День города. Двадцать восьмой Сибирский международный марафон по сложившейся традиции стартует на Соборной площади.

Накануне, 25 июля, дирекция Сибирского международного марафона провела презентацию дизайна официальной футболки забега, в основу которого легла концепция фирменного стиля SIM-2017.

Отмечается, что новая фирменная атрибутика важна для всех участников забега. Это и память о личной победе, и уже своеобразный повод для коллекционирования. И конечно, футболка может жить спортивной жизнью и после марафона, служа своему хозяину в качестве спортивного аксессуара.


Фирменные футболки достанутся всем участникам марафона вне зависимости от дистанции, которую планируют пробежать спортсмены.

Цветовая палитра SIM-2017 – это белый фон с фрагментами серого цвета и ярким принтом.

«Кажется, что пересечь финишную черту в марафоне – совсем не трудно, но только каждому отдельному бегуну известно, какие усилия нужно приложить, чтобы до нее добраться. Дизайн футболок SIM в этом году символизирует трассу марафона, и у каждого она своя: со своими подъемами и спусками, эмоциональными всплесками и физическими испытаниями, с поддержкой родных и близких, трудная, но манящая и преодолимая. Надеемся, что каждому участнику наша футболка принесет удачу на старте и радость на финише!», - прокомментировал директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.

Организаторы отметили, что официальная футболка выполнена из специального материала – спортивной сетки. Это обеспечивает форме повышенную воздухопроницаемость и вентиляцию с быстрым испарением влаги. Печать символов осуществлялась при помощи износостойкой технологии сублимации.


Регистрацию на участие в Сибирском международном марафоне можно пройти до 30 июля включительно на сайте www.runsim.ru.


Фото: пресс-центр Сибирского международного марафона/Siberian International Marathon
Источник: ИА «Город55»

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