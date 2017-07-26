Для участников SIM-2017 подготовили новую форму на память

«Кажется, что пересечь финишную черту в марафоне – совсем не трудно, но только каждому отдельному бегуну известно, какие усилия нужно приложить, чтобы до нее добраться. Дизайн футболок SIM в этом году символизирует трассу марафона, и у каждого она своя: со своими подъемами и спусками, эмоциональными всплесками и физическими испытаниями, с поддержкой родных и близких, трудная, но манящая и преодолимая. Надеемся, что каждому участнику наша футболка принесет удачу на старте и радость на финише!», - прокомментировал директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский.