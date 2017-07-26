Девочка исчезла в Омске, не могут найти уже неделю

В Омске полиция ведет поиски Дарьи Пепелко 2003 г.р., которая утром 20 июля ушла из дома по проспекту Мира и не вернулась.
Приметы Дарьи: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, на вид 14 лет, волосы прямые светло-каштановые. На момент ухода школьница была одета в синие джинсы и синие мокасины, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.
В настоящее время сотрудники полиции различных городских отделов проверяют возможные места появления школьницы: скверы и парки, вокзалы и крупные торговые комплексы.
Полиция просит граждан, располагающих информацией о местонахождении Дарьи Пепелко, сообщить по телефонам 63-04-04 или 02.
Пропажу школьницу обсуждают и в социальных сетях. На странице разыскиваемой девушки «ВКонтакте» появился загадочный пост. И теперь знакомые школьницы не могут понять, кем именно он был оставлен. Надеемся, во всем этом разберется полиция.
Фото: vk.com/kika24052003
Источник: ИА «Город55»