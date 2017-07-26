Девочка исчезла в Омске, не могут найти уже неделю

Пропажу школьницу обсуждают и в социальных сетях. На странице разыскиваемой девушки «ВКонтакте» появился загадочный пост. И теперь знакомые школьницы не могут понять, кем именно он был оставлен. Надеемся, во всем этом разберется полиция.