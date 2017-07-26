Депутат Госдумы назвал того, кто должен стать мэром Омска

Сегодня, 26 июля, после комиссионной проверки ремонта дорог депутат Госдумы Сергей Бидонько рассказал ИА «Город55», кто должен стать мэром Омска.
По его словам, таким человеком обязан быть местный житель, тот, кто здесь родился или долгое время проживал.
— Вот приедет новый человек, для того, чтобы понять всю «кухню», всю специфику региона, надо не один год потратить, чтобы все проехать и понять. Я всегда за то, чтобы в большей степени назначались или выбирались, те люди, которых знает народ, которых знают местные элиты, который ориентируется в ситуации, который для региона уже что-то сделал. И тогда, на мой взгляд, достигается максимальная эффективность.
Комментируя слухи о возможном варяге, которого, якобы, направят в регион на должность мэра, Сергей Бидонько сказал, что ему не предлагали эту должность.
- А что у вас своих нет что ли. Так не может быть. Я думаю, что такой регион… Сколько у вас живет? Что из двух миллионов одного человека не выберете? Я думаю, выберете.
Источник: ИА "Город55"