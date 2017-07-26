Депутат Госдумы назвал того, кто должен стать мэром Омска

— Вот приедет новый человек, для того, чтобы понять всю «кухню», всю специфику региона, надо не один год потратить, чтобы все проехать и понять. Я всегда за то, чтобы в большей степени назначались или выбирались, те люди, которых знает народ, которых знают местные элиты, который ориентируется в ситуации, который для региона уже что-то сделал. И тогда, на мой взгляд, достигается максимальная эффективность.