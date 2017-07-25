Загадочные кубы установят на Зеленом острове в Омске

Как стало известно редакции ИА «Город55», один из таких 3D-объектов украсит постройку на территории больничного городка в Нефтяниках. Новая инсталляция будет прекрасно видна из окон Родильного дома №2. Место выбрано не случайно. В прошлом году, когда другую стену упомянутой постройки разрисовывали для маленьких пациентов детской больницы, расположенной рядом, будущие мамочки и новоиспеченные отцы обратились с просьбой к художникам изобразить что-нибудь и для них. Теперь их пожелание исполнится.