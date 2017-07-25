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Загадочные кубы установят на Зеленом острове в Омске

25 июля 2017, 21:05
Загадочные кубы установят на Зеленом острове в Омске

В Омске с 28 по 30 июля художники «Стенограффии» создадут 4 арт-объекта, которые наполнят улицы новыми историями и украсят городское пространство.

Для того, чтобы воплотить творческие идеи в жизнь, в Омск приедет художник из Екатеринбурга Андрей Топоров. Представитель уличного искусства известен омичам по Кинг-Конгу в парке на Зеленом острове и застрявшему роялю между этажами музыкального училища им. В.Я. Шебалина. И в этот раз Андрей Топоров подготовил для омичей столь же интересный подарок, сообщает пресс-служба фестиваля «Стенограффия».

Как стало известно редакции ИА «Город55», один из таких 3D-объектов украсит постройку на территории больничного городка в Нефтяниках. Новая инсталляция будет прекрасно видна из окон Родильного дома №2. Место выбрано не случайно. В прошлом году, когда другую стену упомянутой постройки разрисовывали для маленьких пациентов детской больницы, расположенной рядом, будущие мамочки и новоиспеченные отцы обратились с просьбой к художникам изобразить что-нибудь и для них. Теперь их пожелание исполнится.

Также 29 июля на празднике «День омича» стенограффисты приглашают всех желающих на свою площадку для создания оптической иллюзии. С 15:00 до 18:00 гости мероприятия смогут попробовать себя в роли уличных художников.

На три отдельно стоящих куба нанесут независимые изображения, которые под определенным углом сложатся в общую композицию. В одной перспективе перед омичами предстанет птица, в другой – солнце, как символ самого солнечного города Сибири.

Стенограффисты приготовили сюрприз и для юных омских художников. Дети получат кисточки и разрисуют настоящую «взрослую» машину.

Для справки: Фестиваль уличного искусства «Стенограффия» проходит при поддержке социальной программы «Родные города» компании «Газпром нефть» с 2010 года. В фестивале принимают участие российские и зарубежные художники.

В 2017 году «Стенограффия» проходит в 10 населенных пунктах страны: Ноябрьске, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Омске, Томске, Оренбурге, Муравленко, Санкт-Петербурге и в двух поселках за полярным кругом – Новый Порт и Мыс Каменный.


Источник: ИА «Город55»

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