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В центре Омска появится двухметровая огненная скульптура

25 июля 2017, 13:59
Интересное событие.

В рамках Первого Международного фестиваля керамики, который включен в праздничную программу Дня города, гончарных дел мастер Андрей Задерий создаст горящую скульптуру в районе Омской крепости.


Созданием необычного подарка омичам мастер будет заниматься три дня, чтобы за 20 минут до праздничного салюта, фигура, отражающая историю Омска, стала центром эффектного огненного действа, сообщает пресс-центр Администрации города Омска.


Скульптуру изготовят из глины путем обжига. В ее основании разместят огненную печь, а снаружи покроют ажурной декоративной резьбой. После нескольких часов обжига, перед гостями праздника появится раскаленная ярко-вишневая фигура, из которой через ажурные отверстия будут вырываться языки пламени.


Стоит отметить, что данная скульптура станет частью фонда Городского музея «Искусство Омска».


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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