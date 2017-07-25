В центре Омска появится двухметровая огненная скульптура

В рамках Первого Международного фестиваля керамики, который включен в праздничную программу Дня города, гончарных дел мастер Андрей Задерий создаст горящую скульптуру в районе Омской крепости.
Созданием необычного подарка омичам мастер будет заниматься три дня, чтобы за 20 минут до праздничного салюта, фигура, отражающая историю Омска, стала центром эффектного огненного действа, сообщает пресс-центр Администрации города Омска.
Скульптуру изготовят из глины путем обжига. В ее основании разместят огненную печь, а снаружи покроют ажурной декоративной резьбой. После нескольких часов обжига, перед гостями праздника появится раскаленная ярко-вишневая фигура, из которой через ажурные отверстия будут вырываться языки пламени.
Стоит отметить, что данная скульптура станет частью фонда Городского музея «Искусство Омска».
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»