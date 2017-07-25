В центре Омска появится двухметровая огненная скульптура



Скульптуру изготовят из глины путем обжига. В ее основании разместят огненную печь, а снаружи покроют ажурной декоративной резьбой. После нескольких часов обжига, перед гостями праздника появится раскаленная ярко-вишневая фигура, из которой через ажурные отверстия будут вырываться языки пламени.