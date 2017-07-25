В омском Леруа Мерлен найден западный вредитель

Сегодня, 25 июля, при проверке партии саженцев роз в омском Леруа Мерлен сотрудниками Управления Россельхознадзора обнаружен карантинный вредный организм, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным управления, партия саженцев роз (40 штук) поступила в Омск от поставщика из Московского региона. При проведении карантинного фитосанитарного контроля в них обнаружили вредителя – западный (калифорнийский) цветочный трипс.
В целях недопущения распространения на территории омского региона опасного насекомого, директору магазина выдано предписание – немедленно уничтожить всю зараженную партию.
Причем, ликвидация саженцев должна быть выполнена в присутствии представителей регионального управления Россельхознадзора.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"