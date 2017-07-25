В Нефтяниках из окна выпал 6-летний мальчик, облокотившись на сетку

- не оставляйте в квартире открытыми окна, если там находятся малолетние дети;

- уберите все виды мебели от окон;

- не приучайте своего ребенка стоять на подоконнике;

- на рассчитывайте на надежность москитной сетки;

- на окна установите специальные фиксаторы либо блокаторы, не позволяющие открывать окна более чем на несколько сантиметров;

- не оставляйте детей без присмотра.