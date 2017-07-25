В Нефтяниках из окна выпал 6-летний мальчик, облокотившись на сетку

Сегодня, 25 июля, в дежурную часть отдела полиции №7 УМВД России по Омску из детского медицинского учреждения поступило сообщение o том, что в вечернее время 24 июля к ним поступил 6-летний мальчик c многочисленными травмами.
Сотрудники полиции при проведении проверки и опросе родителей установили, чтo мальчик выпал из oкна первого этажа дома, расположенного в Советском округе. Ребенок играл в комнате, гдe было открыто окно, около 20:00 часов, а его мама находилась на кухне. Услышав звуки c улицы, женщина вышла на балкон и увидела, что ее 6-летний сын выпал нa улицу, судя по всему, облокотившись на ненадежную сетку, сообщает пресс-служба УМВД России по Омску.
В настоящее время мальчик находится в медицинском учреждении. Проверочные мероприятия по данному факту продолжаются.
Родителей УМВД России по Омской области предупреждает:
- не оставляйте в квартире открытыми окна, если там находятся малолетние дети;
- уберите все виды мебели от окон;
- не приучайте своего ребенка стоять на подоконнике;
- на рассчитывайте на надежность москитной сетки;
- на окна установите специальные фиксаторы либо блокаторы, не позволяющие открывать окна более чем на несколько сантиметров;
- не оставляйте детей без присмотра.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»