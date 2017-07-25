Цифры и буквы номера будут выбирать сами водители, предложение МВД

МВД внесен в правительство законопроект, позволяющий гражданам выбирать сочетание букв и цифр на автомобильных номерах самостоятельно, сообщает «Коммерсант».
Документ предполагает внесение ряда изменений в правила регистрации автомобилей. Так, на законодательном уровне планируется разграничить понятия «государственный регистрационный номер» (набор присваиваемых машине букв и цифр) и «государственный регистрационный знак» (металлическая пластина).
Водители смогу самостоятельно выбирать себе номер, но в документе не поясняется, как именно будет протекать данная процедура, это позже определит правительство.
Кроме того, законопроект позволит гражданам в автосалоне получать номера на новые транспортные средства. Данная услуга будет платной, предельные тарифы будут установлены Федеральной антимонопольной службой.
Также документ упростит регистрацию автомобилей, которые имеют нечитаемые идентификационные номера, расположенные на раме или на кузове. Владельцы подобных машин смогут пройти экспертизу у криминалиста, а затем на транспортное средство нанесут дополнительную маркировку с идентификационным номером.
В 2013 году закон уже был принят в первом чтении, затем над его текстом работали эксперты и сотрудники МВД. Ведомство подготовило ряд поправок к документу, который уже внесен в правительство для прохождения второго чтения.
Источник: ИА «Город55»