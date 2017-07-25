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Suzuki сбил ребенка на велосипеде около дома в Омске

25 июля 2017, 09:49
ДТП в Ленинском округе.

Накануне в Ленинском округе Омска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД в 13:25 часов. Предварительно установлено: мужчина 1978 г.р., управлявший автомобилем Suzuki, при движении по Зеленому переулку в сторону улицы Карбышева сбил велосипедиста около дома №27.

В результате ДТП велосипедист, мальчик 2006 г.р., с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

В ходе проверки будут yстановлены все причины и обстоятельства cлучившегося происшествия.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»

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