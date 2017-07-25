Suzuki сбил ребенка на велосипеде около дома в Омске

Накануне в Ленинском округе Омска произошло ДТП с участием несовершеннолетнего велосипедиста.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД в 13:25 часов. Предварительно установлено: мужчина 1978 г.р., управлявший автомобилем Suzuki, при движении по Зеленому переулку в сторону улицы Карбышева сбил велосипедиста около дома №27.
В результате ДТП велосипедист, мальчик 2006 г.р., с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение.
В ходе проверки будут yстановлены все причины и обстоятельства cлучившегося происшествия.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»