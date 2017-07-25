Suzuki сбил ребенка на велосипеде около дома в Омске

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД в 13:25 часов. Предварительно установлено: мужчина 1978 г.р., управлявший автомобилем Suzuki, при движении по Зеленому переулку в сторону улицы Карбышева сбил велосипедиста около дома №27.