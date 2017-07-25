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Срочная эвакуация в МЕГЕ Омска, толпы на улице – обратно не пускают

25 июля 2017, 15:37
Сообщение очевидцев.

Сообщение от очевидцев поступают в редакцию ИА «Город55» из омской МЕГИ:

«Всех эвакуировали на улицу…»
«Обратно не пускают!!! Что произошло?»


В справочной службе СТЦ МЕГА Омск об эвакуации информацию никак не комментируют. Говорят только, что «МЕГА доступна, приезжайте». Но о подробностях произошедшего не сообщают, переводя на «старшего». Но там телефон не доступен.

Звонок в московский офис МЕГИ также ничего не дал. Они просто не могут дозвониться до Омска: «на данный момент мы не владеем информацией, соединиться с городом не получается»


Фото: Кирилл Лель
Источник: ИА «Город55»

#Новости#Недвижимость#Общество#Город
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