Срочная эвакуация в МЕГЕ Омска, толпы на улице – обратно не пускают

Сообщение от очевидцев поступают в редакцию ИА «Город55» из омской МЕГИ:
«Всех эвакуировали на улицу…»
«Обратно не пускают!!! Что произошло?»
В справочной службе СТЦ МЕГА Омск об эвакуации информацию никак не комментируют. Говорят только, что «МЕГА доступна, приезжайте». Но о подробностях произошедшего не сообщают, переводя на «старшего». Но там телефон не доступен.
Звонок в московский офис МЕГИ также ничего не дал. Они просто не могут дозвониться до Омска: «на данный момент мы не владеем информацией, соединиться с городом не получается»