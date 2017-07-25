РЖД вложит в омские дороги 2 млрд рублей

Объем финансовых средств, направленных на модернизацию железнодорожных путей в Омском регионе в 2017 году составит более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства области.
Речь об этом шла на социально-экономическом форуме в Омске, где подвели итоги исполнения обязательств ОАО «РЖД» в первом полугодии 2017 года. Согласно инвестиционной программе, за шесть месяцев РЖД уже вложило в развитие железнодорожной инфраструктуры региона более 775 миллионов рублей, при плане на 2017 год – 2,1 миллиарда рублей.
Стоит добавить, что инвестиции идут на обновление путевого хозяйства, контактной сети и улучшение условий труда омских железнодорожников. Также на исполнение двух инфраструктурных проектов: реконструкция очистных сооружений и канализации станции Омск-Пассажирский, перевод котельной с мазута на газовое топливо.
По данным РЖД, в первые шесть месяцев 2017 года грузооборот компании вырос на 13,7%, по сравнению с прошлым годом, производительность труда на 19%. По условиям коллективного договора, зарплата железнодорожников в марте этого года увеличена на 1,5%.
Источник: ИА "Город55"