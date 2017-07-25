РЖД вложит в омские дороги 2 млрд рублей

Речь об этом шла на социально-экономическом форуме в Омске, где подвели итоги исполнения обязательств ОАО «РЖД» в первом полугодии 2017 года. Согласно инвестиционной программе, за шесть месяцев РЖД уже вложило в развитие железнодорожной инфраструктуры региона более 775 миллионов рублей, при плане на 2017 год – 2,1 миллиарда рублей.