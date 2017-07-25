Проверьте водительские права: изменения в законе, нарушителям штрафы

Федеральным законом от 07.05.2013 № 92-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.