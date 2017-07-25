Проверьте водительские права: изменения в законе, нарушителям штрафы

Федеральным законом от 07.05.2013 № 92-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с которыми не допускается управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.
Этим же законом установлена административная ответственность за данное нарушение (в Кодекс об административных правонарушениях РФ дополнена статья 12.32.1 КоАП РФ за нарушение указанных требований, предусмотрено наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере пятидесяти тысяч рублей.
Данные изменения вступили в законную силу 01.06.2017.
Информацию для размещения предоставил: Старший помощник прокурора г. Омска Шулицкий Д.А.
Источник: ИА «Город55»