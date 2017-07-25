При распродаже техники «Мостовика» исчезли 137 млн рублей

Омская полиция по требованию городской прокуратуры возбудила уголовное дело по факту растраты имущества ООО «НПО Мостовик», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуратора Омска, в ходе анализа результатов проверки (проверку проводило ОРПСЭ СУ УМВД России по г. Омску) по факту растраты имущества ООО «НПО Мостовик» установила, что конкурсным управляющим ООО «НПО Мостовик» были заключены договоры оценки имущества с ООО «Лабриум-Консалтинг».
Как выяснилось, данная компания занизила стоимость имущества ООО «НПО Мостовик», раздробив строительную технику – краны, на составные части и реализовав их с торгов по заниженной цене – 45,4 миллиона рублей, при рыночной цене более 182 миллионов рублей.
Как следствие, «Мостовику» и его кредиторам причинен материальный ущерб на сумму более 137 миллионов рублей.
По данному факту полиция уже возбудила уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере).
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Источник: ИА "Город55"