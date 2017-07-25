При распродаже техники «Мостовика» исчезли 137 млн рублей

Как выяснилось, данная компания занизила стоимость имущества ООО «НПО Мостовик», раздробив строительную технику – краны, на составные части и реализовав их с торгов по заниженной цене – 45,4 миллиона рублей, при рыночной цене более 182 миллионов рублей.