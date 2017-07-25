Полуразрушенную 5-этажку в Нефтяниках власти Омска восстановить забыли

Жители пятиэтажки в Нефтяниках всерьез обеспокоены состоянием своего дома. Дело в том, что, по словам самих жильцов, «на их беду никто не обращает внимания, а обещанный еще в прошлом году капитальный ремонт так и не начинается». С 5-этажкой на улице 50 лет Профсоюзов,87 может произойти то же самое, что и домом, расположенным по адресу 50 лет профсоюзов, 57Б .



ИА «Город55» проследил судьбу многострадальной пятиэтажки, расположенной на улице 50 лет Профсоюзов, 87.