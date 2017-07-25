Полуразрушенную 5-этажку в Нефтяниках власти Омска восстановить забыли

Жители пятиэтажки в Нефтяниках всерьез обеспокоены состоянием своего дома. Дело в том, что, по словам самих жильцов, «на их беду никто не обращает внимания, а обещанный еще в прошлом году капитальный ремонт так и не начинается». С 5-этажкой на улице 50 лет Профсоюзов,87 может произойти то же самое, что и домом, расположенным по адресу
ИА «Город55» проследил судьбу многострадальной пятиэтажки, расположенной на улице 50 лет Профсоюзов, 87.
Дом нуждается в капитальном ремонте крыши уже более пяти лет, по решению суда, ремонт должны были произвести в 2016 году. В доме протекает и разрушается крыша, кое-где нарушена кирпичная кладка (вероятно, из-за выкрашивающегося раствора); в подвале, по словам жильцов, стоит вода. Если подняться на пятый этаж и взглянуть на потолок, то кроме желто-чернеющих пятен можно заметить корни растений, прорастающих через трещины в потолке.
В марте 2017 года одна из квартир на пятом этаже обследована по факту подтопления дождевой водой. В составе комиссии — главный инженер управляющей компании, начальник участка и инженер. ИА «Город55» цитирует составленный акт: «комната площадью 10 квадратных метров, … на потолке наблюдаются желтые мокрые пятна 0,2 на 0,25 метров, 0,1 на 1,5 метра и 0,2 на 1,5 метра». Причиной подтопления в составленном акте указана «Течь с крыши», с пояснением, что крыша требует капитального ремонта».
По словам жителей, управляющая компания приезжает, составляет акты и уезжает. Далее ничего не следует. Время идет, а состояние дома не улучшается. Некоторые жильцы уже начинают бить тревогу: денег и желания переезжать на новое место у людей нет, как и сил бороться (или «бодаться», как говорят местные) с управляющей компанией.
«У нас постоянная сырость, в квартире ничего не сохнет. Зимой было градусов 13-15, они (представители «УК ЖКХ «Олимп» - прим.ред.) в туалете замерили (там 25), и среднее получилось немногим меньше нормы. Сырость, влага, плесень — жуть, что было!», рассказывают местные жители и добавляют, что вода с потолка бежит уже больше четырех лет, «струйками, нитками».
Сейчас жильцы собирают документы и думают искать поддержки в городской прокуратуре - вероятно, еще одно решение по их дому увеличит вероятность провести капремонт кровли в ближайшие пять-десять дет.
На программу реновации (как в Москве) в Омске денег нет: чтобы снести дома, по состоянию близкие к аварийным, нет и речи. В Омске нет средств на снос домов, уже признанных аварийными — они стоят в городе на протяжении нескольких лет, создавая опасность для жизни и здоровья прохожих и местных жителей. В Омском Горсовете тоже, к слову, никак не придут к единому мнению, кто отвечает за снос домов, признанных аварийными.
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"