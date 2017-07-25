Очаги острого инфекционного заболевания обнаружены по всей области

Специалисты Росподребнадзора сообщают, что в Омской области существует вероятность эпидемических осложнений, связанных с увеличением активности очагов обнаружения туляремии.
Уже в прошлом году эпидемиологическая ситуация по туляремии осложнилась – в 20 раз возрос показатель заболеваемости по сравнению с многолетним уровнем. В свою очередь, процент обнаружения очагов активности инфекции в текущем году в сравнении с прошлым увеличился на 11,64 %, сообщает пресс-центр Роспотребнадзора по Омской области.
В Омске в 2017 году зарегистрировано 2 случая заболевания среди взрослого населения, в области пострадали 4 ребенка – по одному в Крутинском, Называевском, Омском и Таврическом районах.
Кроме того, очаги инфекции обнаружены в 13 административных районах региона и в самом городе.
Напомним, что туляремия – это острое инфекционное заболевание, передающаяся человеку в результате укусов инфицированных кровососущих насекомых, таких как комары, слепни, клещи. Реже можно заразиться через употребление деревенских продуктов и водой из открытых водоемов, колодцев и ручьев.
Проявляется болезнь воспалением лимфатических узлов, высокой температурой до 38-40 градусов, головной болью и слабостью. При тяжелых формах возможен бред.
Вакцинация является самым надежной защитой от туляремии. Так же к мерам профилактики относятся борьба с грызунами и кровососущими насекомыми, которые являются главными переносчиками инфекции.
В случае обнаружения симптомов болезни необходимо немедленно обратиться за помощью в медицинское учреждение.
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Источник: ИА «Город55»