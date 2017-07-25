Очаги острого инфекционного заболевания обнаружены по всей области



Уже в прошлом году эпидемиологическая ситуация по туляремии осложнилась – в 20 раз возрос показатель заболеваемости по сравнению с многолетним уровнем. В свою очередь, процент обнаружения очагов активности инфекции в текущем году в сравнении с прошлым увеличился на 11,64 %, сообщает пресс-центр Роспотребнадзора по Омской области.