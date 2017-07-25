Обрушение перекрытия жилого дома в Омске, жильцы спаслись чудом

В Центральном округе Омска в двухэтажном доме рухнуло потолочное перекрытие: комната оказалась погребенной под завалами килограммов строительного мусора. Об обрушении редакции ИА «Город55» сообщил омич, который проживает в этом доме.
По счастливой случайности жильцов квартиры, где упал потолок, не было дома. Никто не пострадал.
По словам владельца квартиры №6 по улице Гусарова 60А, дом попал под программу капитального ремонта, которая длится уже полгода, а «на продолжение работ у них теперь нет денег».
«Сегодня приезжали специалисты из городской администрации, планируют уже завтра начать вывозить мусор с моей квартиры, но, как говорят, для этого нужен новый подрядчик, а о восстановлении кровельного перекрытия ни слова. А я здесь живу, что мне делать? К счастью в тот момент, когда все рухнуло, меня не было дома, а то бы раздавило совсем этим потолком…, - говорит мужчина. - После замены отопления в подъезде все раскопано, на ямы положили доски для удобства жильцов».
Как выяснилось, дом №60А обслуживает управляющая компания «Сентябрь» и, по словам ее главного инженера Евгения Кивенко, жильцу этой квартиры, действительно, повезло, что его в тот момент не было дома.
«Эти дома – 60А и 60Б – раньше обслуживала другая УК, - рассказывает инженер, - нам они достались, можно сказать, в крайне плачевном состоянии. Обследовав их, мы установили, что кровля годами не обслуживалась, и в конечном итоге, произошло это обрушение. В частности, крыша этого дома рухнула от большого количества скопившегося там шлака, но сейчас уже совсем другие технологии: укладывается пароизоляция, потом утеплитель в несколько слоев, который очень легкий, а эффект тот же самый. С весны наши специалисты на эти объекты выезжали раз 6-7, в основном жильцы жаловались на протекание кровли».
По словам специалиста управляющей компании, у подрядчика, осуществляющего ремонтные работы, произошли заминки в оформлении документов, поэтому крыша из-за своей ветхости, так и не дождавшись ремонта, больше не выдержала и рухнула.
На вопрос, сколько же еще ждать новой крыши жильцам этого дома, главный инженер ответил:
«При условии, если городская администрации назначит нашу компанию новым подрядчиком, нам будет достаточно 3-4 дня для полного устранения всех дефектов».
Что же касается жильцов, которым, как отметил Кивенко, специалисты из городского департамента предлагали расселиться, но «при этом не предоставляя им временное жилье», то им придётся ждать того счастливого дня, когда в мэрии определятся с новым подрядчиком и начнутся восстановительные работы.
Источник: ИА "Город55"