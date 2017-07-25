Обрушение перекрытия жилого дома в Омске, жильцы спаслись чудом



«Эти дома – 60А и 60Б – раньше обслуживала другая УК, - рассказывает инженер, - нам они достались, можно сказать, в крайне плачевном состоянии. Обследовав их, мы установили, что кровля годами не обслуживалась, и в конечном итоге, произошло это обрушение. В частности, крыша этого дома рухнула от большого количества скопившегося там шлака, но сейчас уже совсем другие технологии: укладывается пароизоляция, потом утеплитель в несколько слоев, который очень легкий, а эффект тот же самый. С весны наши специалисты на эти объекты выезжали раз 6-7, в основном жильцы жаловались на протекание кровли».