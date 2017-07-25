Непристойный снимок у Вечного огня в Омске сделали парень с девушками

Трое – парень и две девушки – позируют совершенно без уважения к мемориалу, посвященному павшим в годы Великой Отечественной войны землякам. Все трое находятся в полуобороте к фотографу, фактически спиной, или «пятой точкой», которая (или которые) и является «центральным сюжетом» снимка.