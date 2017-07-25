Непристойный снимок у Вечного огня в Омске сделали парень с девушками

В Омске правоохранители начали проверку по поводу публикации в социальной сети непристойного снимка, сделанного у Вечного огня в Парке Победы Омска.
Трое – парень и две девушки – позируют совершенно без уважения к мемориалу, посвященному павшим в годы Великой Отечественной войны землякам. Все трое находятся в полуобороте к фотографу, фактически спиной, или «пятой точкой», которая (или которые) и является «центральным сюжетом» снимка.
На опубликованное фото уже откликнулись интернет-пользователи. Они возмущены публикацией и требуют привлечь к ответственности участников фотосессии за неуважение к памяти павших.
«В настоящее время полиция проводит по данному поводу проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение»
Фото в тексте: vk.com/promsk55
Источник: ИА «Город55»